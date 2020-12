Mainz

Auf den ersten Blick ist gar nicht so viel anders: In der Mainzer Innenstadt sind Autos unterwegs – und gar nicht so wenige. In der Imbissstube sitzen Menschen beim Mittagessen, die Tische im selben Abstand wie immer. Vor dem türkischen Herrenfriseur steht eine Schlange Wartender, immerhin draußen. Es ist Tag eins des Shutdown (zu Deutsch: Herunterfahren) in Deutschland. Aber hat Deutschland eigentlich schon den ganzen Ernst der Lage verstanden?