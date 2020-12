Rheinland-Pfalz

Sprechen wir doch mal über Politik aus der Sicht jener, die jeden Tag brav arbeiten gehen, ihre Steuern zahlen, ein Häuschen bei der Bank abstottern und ihren Kindern eine gute Ausbildung und damit einen passablen Start in die Zukunft garantieren wollen. Was uns also hier nicht interessieren kann, ist die Innensicht des politischen Berlins, sind Schau- und Hahnenkämpfe. Wir reden außerdem auch über die Fragen und Sorgen der Mehrheit in der Gesellschaft, etwa jener 60 bis 70 Prozent, die nicht in Großstädten, sondern in ländlichen Regionen, Klein- und Mittelstädten leben. Was können für sie der Klimawandel und die Folgen aktueller Klimapolitik für ihr Portemonnaie und ihren Alltag bedeuten?