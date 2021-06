Das Coronavirus zirkuliert nicht nur mittels Aerosolen in der Luft, es wird auch vom Menschen mit Urin und Fäkalien ausgeschieden – und genau das macht sich die Wissenschaft zunutze: Coronaviren können im Abwasser nachgewiesen, die Menge der gefundenen Viren sogar als Frühwarnsystem genutzt werden. Nun soll genau so ein Frühwarnsystem auch in Deutschland entstehen, in Mainz gab Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) jetzt den Startschuss für die Projektbeteiligung von Rheinland-Pfalz.