Rheinland-Pfalz

Am Mittwoch ist es so weit: Restaurants und Kneipen in Rheinland-Pfalz dürfen wieder öffnen. Alltag kehrt damit aber noch lange nicht ein, dafür sind die Regeln zu streng und teils wohl auch zu gewöhnungsbedürftig. Kellner mit Masken, die Pflicht zur Reservierung und Desinfektion am Eingang – das ist nicht nur für Gäste ungewohnt, sondern stellt auch manchen Gastronomen vor derartige Probleme, dass er auf die Wiedereröffnung verzichtet. Das kommt nun auf Gast und Gastgeber zu, wenn es zum Lieblingsitaliener oder in die Stammkneipe gehen soll.