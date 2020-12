Rheinland-Pfalz

Die einen hoffen, die anderen bangen – klar ist nur: Die Frage, wann in der Corona-Krise die Schulen wieder öffnen, beschäftigt Hunderttausende Kinder und Eltern in Rheinland-Pfalz. Doch trotz der Dringlichkeit ist die Antwort ungewiss, eine wohl entscheidende Beratung findet am 14. April statt. Dann wollen Bund und Länder die Lage neu bewerten. Es deutet sich aber an: Bis zum nächsten Schultag könnte es noch dauern.