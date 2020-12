Berlin/Mainz

Die Pandemie hat Deutschland fest im Griff. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat jetzt das Risiko für Deutschland auf „hoch“ gesetzt. Auch die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz richten sich auf deutlich steigende Patientenzahlen: Die Intensivkapazitäten werden in den kommenden Monaten auf 2800 verdoppelt – darunter 1500 mit Beatmungsplätzen, was eine Steigerung von 50 Prozent bedeutet. Das hat die Landesregierung nach Angaben von Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) mit den Krankenhäusern vereinbart. Dies soll zum Teil durch die Verschiebung planbarer Operationen ermöglicht werden.