Die Ungeduld ist vielerorts mit Händen zu greifen: Wer an diesem Wochenende auf Straßen und in Parks unterwegs war, konnte beobachten, wie ein Teil der Menschen wieder mehr Kontakt sucht. In Stuttgart etwa nahmen mehrere Tausend Menschen an einer Kundgebung gegen die Corona-Beschränkungen teil. Auch Wirtschaftsverbände machen Druck und fordern eine schnellere Rückkehr zum Vor-Corona-Rhythmus.