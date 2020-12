Seit Jahren wächst der Tourismus in Rheinland-Pfalz – es geht aber nur in Trippelschritten vorwärts, während die anderen Bundesländer an uns vorbeiziehen. Die Tourismusstrategie 2025 soll dies ändern – doch viele haben den Eindruck, dass es auch dort zu langsam vorangeht. „Wir haben das Ziel im Blick“, sagt die für Tourismus zuständige Staatssekretärin Daniela Schmitt (FDP) im Interview mit unserer Zeitung.