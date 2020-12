Rheinland-Pfalz

Sind Schulen und Kitas nun Verbreiter des Coronavirus, kommt es hinter ihren Mauern zu Ansteckungen, und sind damit auch die Bildungseinrichtungen „Treiber der Pandemie“? Über kaum eine Frage wird derzeit so vehement gestritten, das Mantra der Kultusminister lautet seit Wochen: „Schulen und Kitas sind nicht Treiber der Pandemie.“ Doch genau daran gibt es inzwischen erhebliche Zweifel: Die Wissenschaft sammelt immer mehr Belege, dass Ansteckungen eben doch auch in Schulen und Kitas geschehen – am Montagabend wurde dies so auch der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) vorgetragen.