Corona trifft auch „Dein Tag für Afrika“: So enorm sind die Einbußen

Endlich wieder Schule. Seit Montag dürfen alle Schüler in Rheinland-Pfalz wieder mit ihren Klassenkameraden lernen, auf dem Schulhof spielen, auf dem Heimweg Unsinn treiben. Die Corona-Pandemie machte das Selbstverständliche zur Ausnahme und nun zu etwas Besonderem. In Ruanda ist Schule immer etwas Besonderes. Etwas Wertvolles. Etwas, das nicht selbstverständlich ist. 28 Schulen betreibt die Aktion Tagwerk im afrikanischen Partnerland von Rheinland-Pfalz. Eine der Haupteinnahmequelle der Tagwerker ist die Kampagne „Dein Tag für Afrika“. Zum zweiten Mal musste sie nun in ihrer üblichen Form ausfallen. Die Einbußen sind enorm. Schirmherrin Malu Dreyer (SPD) bedankte sich deshalb bei den Ehrenamtlern: „Ich finde es toll, wie weitsichtig hier geplant wurde“, sagte die Ministerpräsidentin.