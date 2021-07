Die Impfkampagne in Deutschland läuft inzwischen auf Hochtouren, doch gleichzeitig sinkt die Impfwilligkeit: Die Zahl der Neuregistrierungen für einen Impftermin flache ab, die Wartelisten in den Impfzentren und bei den Ärzten leerten sich zunehmend, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). Ein Grund dafür: Noch immer kursieren Falschinformationen über die Corona-Impfungen, gibt es Vorbehalte darüber, wie die Impfungen funktionieren und was sie im Körper anrichten.