Politik zeichnet sich vor allem in der Corona-Pandemie durch gute Kommunikation und Psychologie aus. Ganz besonders gilt dies für das Amt des Bundesgesundheitsministers. Karl Lauterbach schien für diese Position geradezu ideal: Als Mann vom Fach, belesen in jeder noch so speziellen Corona-Studie, ist und bleibt er ein Glücksfall für diese zentrale Schaltstelle in der Pandemiebekämpfung.