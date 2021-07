Christian Kunst zu den Folgen der Flutkatastrophe im Ahrtal: Ein Fukushima-Moment, der die Welt verändern könnte

Es sieht aus wie im Krieg. Diesen Satz hört man in diesen Tagen nicht nur von über 80-Jährigen, die noch Zeugen der größten menschengemachten Katastrophe des 20. Jahrhunderts waren. Man hört die Worte auch von Jüngeren, wenn sie die Bilder der Flutkatastrophe im Ahrtal sehen und sprachlos werden. Es ist beileibe nicht die erste Überschwemmung dieses Ausmaßes in Deutschland, und es wird nicht die letzte sein. Doch der Schrecken des 15. Juli 2021 im Ahrtal und im benachbarten NRW hat eine solche Wucht, dass er einen Fukushima-Moment schaffen könnte – eine politische Wende, die unser Denken über den Umgang mit der Natur und damit unser ganzes Leben revolutionieren könnte, nein: muss. Wie vor zehn Jahren, als eine Tsunami-Welle den japanischen Atommeiler unter sich begrub und zumindest in Deutschland ein radikales Umdenken mit Blick auf die Atomenergie initiierte, könnte die Flutkatastrophe im Ahrtal ein Fanal für eine Klimawende sein.