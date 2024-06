Plus Rheinland-Pfalz Christian Baldauf vor Rückzug: Gordon Schnieder soll Rheinland-Pfalz-CDU zu Siegen führen Von Sebastian Stein i Gordon Schnieder (links) und Christian Baldauf. Foto: Sebastian Gollnow/picture alliance/dpa Als Gordon Schnieder vor eineinhalb Jahren Christian Baldauf von der Spitze der CDU-Landtagsfraktion verdrängte, sprachen manche von einem Putsch. Nun steht Christian Baldauf kurz davor, auch den Parteivorsitz abzugeben. Schnieder steht bereit. Kann er den Rückenwind des Wahlsonntags für kommende Wahlen nutzen? Lesezeit: 1 Minute

Am Dienstagvormittag will die rheinland-pfälzische CDU in einer Pressekonferenz ihre Wahlergebnisse analysieren. Allerdings wird die Partei auch über ihre Zukunft berichten, wie sie am Montag kurzfristig ankündigte. Wie unsere Zeitung nun aus gut unterrichteten Kreisen erfahren hat, wird Landeschef Christian Baldauf den Vorsitz bald abgeben. Beim Landesparteitag der CDU im ...