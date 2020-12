Rheinland-Pfalz

Klarer kann eine Botschaft nicht sein: „Universitätsstandort Koblenz droht das Aus.“ Mit diesen Worten hat der Koblenzer Bundestagsabgeordnete und Stadtrat Josef Oster (CDU) einen offenen Brief der Dekane an Wissenschaftsminister Konrad Wolf kommentiert. Die Hochschullehrer fordern darin eine wesentlich bessere finanzielle Ausstattung des Koblenzer Standorts, der im Zuge einer Reform von seiner Dependance in Landau getrennt und damit bis 2023 eigenständig werden soll. Osters Parteifreund Adolf Weiland, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Landtag, veranschlagt dafür „mittelfristig 40 Millionen Euro, auf fünf Jahre verteilt“.