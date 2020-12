Ulmen

Lotta steckt ihre Schnauze zügig hintereinander in die Löcher einer Maschine und verharrt regelmäßig. Ihre Trefferquote liegt bei beeindruckenden 94 Prozent. Die Labradorhündin wird sofort belohnt, die Apparatur wirft Futter aus, Lotta ist zufrieden. In der Diensthundeschule in Ulmen trainieren derzeit acht Hunde der Bundeswehr, Corona-Infektionen zu erschnüffeln – und das mit Erfolg. Davon hat sich am Freitagmittag auch Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) vor Ort überzeugt.