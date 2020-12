Flughafen Hahn

Die HNA Group tauchte aus dem Nichts auf und schnappte zu. Ständig. Überall. Im Ozean der Raubtierkapitalisten war die HNA in den späten 2010er-Jahren der Weiße Hai, ein Spitzenprädator. Mit 40 Milliarden Dollar biss sich der Unternehmer Chen Feng in diversen Unternehmen fest. Die Flughafengesellschaft am Hahn und mit ihr der Airport war da ein 15-Millionen-Häppchen. Die Luftfahrtfirma wuchs zum „Mischkonzern“ heran, war zeitweise der größte Einzelaktionär der Deutschen Bank. Weiße Haie müssen ständig in Bewegung bleiben, um atmen zu können. Doch der Beutezug von HNA endete schnell.