Plus Rheinland-Pfalz Busfahrer streiken wieder: Wo sich Fahrgäste informieren können Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder, die für private Busunternehmen fahren, am Mittwoch zum Streik im ganzen Land aufgerufen. Wer zur Schule muss, zur Arbeit pendelt oder generell auf den ÖPNV angewiesen ist, muss sich auf Einschränkungen einstellen – auch im nördlichen Rheinland-Pfalz. Von Anke Mersmann

Erneut bleiben am Mittwoch (21. Februar) viele Busse in den Depots stehen: Fahrerinnen und Fahrer im privaten Omnibusgewerbe streiken - wie schon mehrfach in diesem Jahr. Die Gewerkschaft Verdi hat zu dem eintägigen Ausstand aufgerufen, er beginnt in der Nacht zu Mittwoch um 3 Uhr morgens und endet mit der ...