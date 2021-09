Bundeskanzlerin zu Besuch in Altenburg: „Wir werden Sie nicht vergessen“

Welche Momente aus ihrer langen politischen Karriere werden sich wohl bei Angela Merkel einbrennen? An was wird sie sich die erinnern, wenn sie, die schon bald die politische Bühne verlässt, in stillen Momenten über ihre 16-jährige Amtszeit als Bundeskanzlerin nachdenkt? Sicherlich werden Bilder und Begegnungen aus dem Ahrtal dabei sein, die sich in Herz und Hirn der Kanzlerin gelagert haben. Momentaufnahmen der totalen Verwüstung, von Brücken und Häusern, die bei der Flut ebenso zerstört wurden wie so viele Träume und Existenzen. Solche Eindrücke sammelte die CDU-Politikerin, als sie Mitte Juli wenige Tage nach der verheerenden Flutwelle das Katastrophengebiet besuchte, als sie mit verzweifelten Menschen sprach, die viel, meistens sogar alles verloren hatten, als die Kanzlerin Hilfe zusicherte. Bilder einer erschütterten Merkel gingen durch die Medien – genau wie das Versprechen: „Ich komme wieder.“