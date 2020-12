Koblenz/Rüdesheim

Elektro-Wassertaxis mit Tragflügeln, Badeschiffe und schwimmende Blumenhallen auf dem Rhein: Rainer Zeimentz hat viele Visionen für die Bundesgartenschau (Buga) 2029 im Welterbe Oberes Mittelrheintal. Die Corona-Pandemie könnte mit der Angst vor Auslandsreisen auch den Inlandstourismus in diesem besonders romantischen Flusstal beflügeln, sagt der Chef der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz. Am heutigen Samstag ist es genau fünf Jahre her, dass der Mainzer Innenminister Roger Lewentz (SPD) seine Idee für eine Buga zwischen dem rheinland-pfälzischen Koblenz und dem hessischen Rüdesheim in der „Rhein-Zeitung“ erstmals öffentlich präsentiert hat. Wie weit sind die Planungen?