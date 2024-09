Braubach und die Fluten: Wie Rheinanlieger gegen die „Hochwasserdemenz“ ankämpfen

Die Hochwassernotgemeinschaft engagiert sich für den Hochwasser- und Starkregenschutz in der Stadt Braubach (von links): Geschäftsführer Frank Mangold, der Vorsitzende Florian Gerkens und Mitgründer Heinz Scholl. Sie stehen an der Schutzwand am Braubacher „Trog“, der Straßenunterführung zur B 42 hin, einem Element des Hochwasserschutzes in der Stadt am Rhein. Foto: Sascha Ditscher