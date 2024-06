Plus Rheinland-Pfalz

Brandbrief von SPD-Abgeordnetem aus Rheinland-Pfalz: Schonungslose Abrechnung mit Genossen

i Bei der SPD dürfte nach dem historisch schlechten Abschneiden der Partei bei der Europawahl so einiges auf den Kopf gestellt werden. Der Bundestagsabgeordnete Joe Weingarten jedenfalls fordert in einem Brandbrief einen Kurswechsel. Foto: Jan Woitas/picture alliance/dpa

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Joe Weingarten aus Bad Kreuznach hat als Reaktion auf das Wahlwochenende einen schonungslosen Brief mit Kritik an seiner eigenen Partei aufgesetzt. „Gender-Belehrungen oder Cannabis-Legalisierungen sollten wir uns sehr genau überlegen“, heißt es in dem Schreiben. Was fordert Weingarten von seiner Partei?