Mit einem offenen Brandbrief haben sich die Dekane aller Fachbereiche der Universität Koblenz-Landau an Landeswissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) gewandt. In dem Schreiben befürchten sie „irreversible Schäden“ für beide Standorte, wenn das Land nicht mehr Geld investiert. Die Universität Koblenz-Landau sei von der Landespolitik seit ihrer Gründung im Bereich der Grundfinanzierung systematisch und massiv gegenüber anderen Universitäten benachteiligt worden. Ändere sich dies nicht, sei mindestens einer der beiden künftigen Standorte in seiner Existenz bedroht.