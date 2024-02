Ein 39-Jähriger hat 2023 eine Frau in Bad Hönningen (Kreis Neuwied) getötet und einen Mann schwer verletzt. Bei seiner Verhaftung sagte er gebetsmühlenartig, dass der Teufel ihm die Taten aufgetragen habe. Der Mann ist offenbar Alkoholiker und will in Bad Hönningen schlagartig mit dem Trinken aufgehört haben. Aus Sicht eines Psychiaters könnte dies der Auslöser für die Attacken gewesen sein.