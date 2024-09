Bis einem das Lachen vergeht: Wie die Partydroge Lachgas einen 19-Jährigen ins Asbacher Krankenhaus brachte

Ein Straßenhändler verkauft mit Lachgas gefüllte Luftballons am Rembrandtplein, einem Amsterdamer Vergnügungsviertel. Die Ballons werden an Ort und Stelle aufgeblasen und die Kunden inhalieren auch auf der Straße. Auch bei uns gibt es das Gas an quasi jeder Ecke. Foto: Annette Birschel/picture alliance/dpa