Biontech will Impfchaos beenden: Software für bundesweites Management von Vakzinen und Terminen in der Entwicklung

Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech entwickelt eine Software für das bundesweite Impfmanagement. Mit der Software soll die Lieferung und Verteilung aller zugelassenen Corona-Impfstoffe in Deutschland gesteuert werden. Sie wird zunächst als Pilotprojekt gemeinsam mit dem Land Bayern erprobt, wie das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ berichtete. Die Software soll unter anderem steuern, wie viele Dosen in welches Impfzentrum geliefert werden, ebenso wann und wo Nachlieferungen erforderlich sind oder wie trotz knapper Dosen möglichst viele Menschen geimpft werden können. Berechnet werden kann über das System offenbar auch, wie viele Mitarbeiter in den Impfzentren benötigt werden.