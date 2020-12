Mainz

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will in der zweiten Welle der Corona-Pandemie trotz wachsender Kritik so weit wie möglich am Präsenzunterricht in den Schulen festhalten. Der erste Lockdown im Frühjahr habe gezeigt, dass Schulschließungen erhebliche negative Auswirkungen auf Schüler und Eltern hätten, erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). „Der Präsenzunterricht ist das A und O“, erklärte Hubig. Zugleich räumte sie ein, dass ein Wechsel von Heim- und Präsenzunterricht wie im Frühjahr möglich sei, wenn sich die Infektionszahlen trotz der seit November geltenden Einschränkungen nicht stabilisieren. Dann käme ein solches Modell für die Oberstufen-Jahrgänge infrage.