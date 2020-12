Mainz

Vor einem Jahr galten sie als Schrecken der Städte und der Fußgänger: Im August 2019 startete mit dem Unternehmen Tier der erste E-Scooter-Verleiher seinen Betrieb in Rheinland-Pfalz, in Mainz sind inzwischen einige Hundert Elektroroller unterwegs. Ein Jahr danach fällt das Fazit verhalten positiv aus: Es gebe einen „echten Bedarf“ für individuelle, flexible Mobilität, teilt Tier auf Anfrage mit. Revolutioniert haben die kleinen Flitzer die Mobilität in den Städten wohl nicht. Doch in Corona-Zeiten zeigt der Trend bei E-Scootern offenbar nach oben.