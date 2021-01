Rheinland-Pfalz

Am Donnerstag beginnt auch in Rheinland-Pfalz das, was in anderen Bundesländern schon Alltag ist: Die größte Massenimpfung aller Zeiten findet nicht mehr nur in Pflegeheimen statt, sondern in den 31 Impfzentren des Landes. Seitdem die Anmeldung für einen Impftermin am Montag gestartet wurde, erreichen unsere Zeitung immer wieder Fragen und Beschwerden von Lesern. Diesen widmen wir uns im Folgenden und beantworten wichtige Fragen rund um die Corona-Impfung in Rheinland-Pfalz: