Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz zeichnen sich in der Corona-Krise auch wirtschaftlich immer stärker Probleme ab. Darauf deuten aktuelle Zahlen zum Kurzarbeitergeld hin. Die Landesregierung bittet mit Blick auf die Einschränkungen des öffentlichen Lebens um Geduld. Derweil steigt die Zahl der Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 im Bundesland weiter an – und es gibt eine Diskussion über ein Besuchsverbot in Altenheimen. Die wichtigsten Themen des Tages im Überblick: