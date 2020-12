Rheinland-Pfalz

Senioren saßen allein in ihren Zimmern, vermissten ihre Familien, durften Kindern höchstens im sicheren Abstand vom Balkon aus zuwinken: Das strikte Besuchsverbot, das in den Alten- und Pflegeheimen in Rheinland-Pfalz seit Mitte April wegen Corona gilt, ist zuletzt auf massive Kritik gestoßen, weil Ältere zu vereinsamen drohten. Das Land reagiert nun und lockert schon ab heute wieder die Vorschriften.