Rheinland-Pfalz

Gianni Nogarole stehen die Tränen in den Augen. „Ich fühle mich wie neu geboren“, sagt der Seniorchef des Ristorante Milano in Bad Neuenahr (Kreis Ahrweiler). „Das ist ein Überfall.“ Mit diesen Worten wird der Chef von einigen Stammgästen begrüßt, denen er bisher nur aus dem Lieferfenster hin und wieder zuwinken konnte. Für den Abend ist das Restaurant bereits komplett ausgebucht. Dass es bereits am Mittag gut gefüllt sein würde, damit hatte er nicht gerechnet. „Die Leute haben Lust, wieder in Gesellschaft essen zu gehen“, freut sich der Gastronom. Und mit ihm viele Betreiber von Cafés, Restaurants, Kneipen. Zumindest diejenigen, die die strengen Hygieneregeln überhaupt einhalten können.