Plus Rheinland-Pfalz Beste Pizzeria von Rheinland-Pfalz gesucht: Weltmeister erklärt, was eine richtig gute Pizza ausmacht Von Anke Mersmann i Francesco Ialazzo, Weltmeister der Pizzabäcker, aus Ingelheim erklärt, was eine gute Pizza ausmacht. Foto: Uwe Anspach/picture alliance/dpa Das Gourmet-Magazin „Falstaff“ sucht die beliebteste Pizzeria im Land. Doch was macht eine richtig gute Pizza eigentlich aus? Unsere Zeitung hat jemanden gefragt, der es wissen muss: Francesco Ialazzo, Weltmeister im Pizzabacken aus Ingelheim. Lesezeit: 3 Minuten

Wo gibt's die beste Pizza in Rheinland-Pfalz? Das will das Gourmetmagazin "Falstaff" wissen und sucht die Antwort über eine aktuell laufende Onlineabstimmung: Leserinnen und Leser sind gefragt, für die Pizzeria zu klicken, in der es ihnen besonders gut schmeckt (wir berichteten). Zehn Restaurants sind noch im Rennen um den Titel ...