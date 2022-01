Vor 115 Jahren schlug die Geburtsstunde des Berliner Luxushotels Adlon am Pariser Platz. Eröffnet wurde das Nobelhotel, das im Nu zum Dreh- und Angelpunkt der „Haute-Volaute“ wurde, von dem 1849 in Mainz geborenen Adlon Lorenz. Dieser siedelte in den 1880er-Jahren nach Berlin über und baute sich verschiedene Restaurants auf, ehe er 1907 das Adlon gründete. Doch das Hotel lief nicht immer erfolgreich.