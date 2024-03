Plus Rheinland-Pfalz Beliebteste Pizzeria von Rheinland-Pfalz: Da Vinci in Bad Kreuznach gewinnt „Falstaff“-Voting i Wo gibt es die beste Pizza in Rheinland-Pfalz? Das Magazin "Falstaff" hatte zu einem Voting aufgerufen. Nun stehen die Sieger fest. Foto: Christoph Soeder/picture alliance/dpa Geht es nach den Onlinelesern des Gourmetmagazins „Falstaff“, ist das Ristorante Da Vinci in Bad Kreuznach die beliebteste Pizzeria von Rheinland-Pfalz. Das jedenfalls ist das Ergebnis eines Votings auf der Internetseite des Mediums. In der Abstimmung waren auch Lokale aus Koblenz und Boppard vertreten. Lesezeit: 1 Minute

Mit gehörigem Abstand hat das Da Vinci das Onlinevoting von "Falstaff" gewonnen. 53 Prozent der Nutzer haben das Bad Kreuznacher Restaurant auf den ersten Platz in Rheinland-Pfalz gewählt, gefolgt von der Pinoteca in Frankenthal (11 Prozent) und dem Pizzahaus Rustica in Saarburg (8 Prozent). Die komplette Ergebnisliste gibt es im ...