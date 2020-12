Rheinland-Pfalz

Kommunen im Land müssen die Corona-Krise mit einem gewaltigen Klotz am Bein meistern. Nach einer neuen Auswertung der Bertelsmann Stiftung gehören zu den 20 Kreisen und Städten mit der höchsten bundesweiten Pro-Kopf-Verschuldung inzwischen elf aus Rheinland-Pfalz. Trauriger Tabellenführer ist Pirmasens mit 8288 Euro Schulden pro Einwohner. Zu den anderen Kommunen im Land, die tief in der Kreide stehen, zählen Kaiserslautern, Zweibrücken, Ludwigshafen, Trier, Frankenthal, Worms und Mainz. Die drei am höchsten verschuldeten Landkreise in ganz Deutschland sind ebenfalls in Rheinland-Pfalz verortet: Kusel, Birkenfeld und Kaiserslautern.