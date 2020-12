Rheinland-Pfalz

Eine Regierungsrätin will Referatsleiterin im Integrationsministerium von Anne Spiegel (Grüne) werden. Im Bewerbungsverfahren unterliegt sie einer Mitbewerberin. Sie zieht dagegen vor das Verwaltungsgericht (VG) Mainz – ohne Erfolg. Bemerkenswert: Das VG würdigt auf fünfeinhalb Seiten die dienstliche Beurteilung in diesem Fall und kommt zu dem Schluss, dass keine Fehler vorliegen. Das ist insofern interessant, da sowohl Spiegel als auch ihre Parteifreundin und Umweltministerin Ulrike Höfken wegen mangelhafter Beurteilungen heftige juristische Niederlagen einstecken mussten. Das Verfahren ist aber noch nicht beendet. Die Beamtin hat einen Eilantrag am Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz gestellt.