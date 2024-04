Plus Rheinland-Pfalz Bauernpräsident Horper hört auf: Nachfolger steht offenbar bereits fest Von Rolf Seydewitz i Michael Horper, Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau, aufgenommen 06.02.2015 in Koblenz (Rheinland-Pfalz). Foto: Thomas Frey/picture alliance / dpa Der amtierende Bauernpräsident Michael Horper tritt vorzeitig ab. Gesucht wird ein Nachfolger. Könnte sein, dass der inzwischen feststeht. Lesezeit: 2 Minuten

Wer wird Nachfolger des scheidenden Bauernpräsidenten Michael Horper? Diese Frage wird offiziell erst am nächsten Montag beantwortet. An diesem Tag wählt die 60-köpfige Vertreterversammlung in Koblenz den neuen Chef-Repräsentanten der Landwirte und Winzer im nördlichen Rheinland-Pfalz. Michael Horper gibt Amt ab – nur ein Vorschlag für Nachfolger Die Neuwahl des Präsidenten wird ...