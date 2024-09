Plus Dresden/Rheinland-Pfalz

Bange Blicke nach Dresden: Wie steht es um sanierungsbedürftige Brücken in Rheinland-Pfalz?

i Erschreckendes Bild aus Dresden: Teile der Carolabrücke über der Elbe sind eingestürzt. Foto: Robert Michael/dpa

In Koblenz wird die Pfaffendorfer Brücke neu gebaut, an der Moseltalbrücke bei Winningen laufen Sanierungsarbeiten an, in Lahnstein könnte sich bei der B42-Nervbaustelle bald etwas tun: Brückenbaustellen bestimmen im nördlichen Rheinland-Pfalz den Alltag etlicher Menschen. Entsprechend bang blicken viele auf den Brückeneinsturz von Dresden – und fragen sich: Wie sieht es bei uns aus?