Bahn sperrt 2026 Strecke auf rechter Rheinseite für fünf Monate: Was über die Mammutbaustelle bekannt ist

i Ein Güterzug fährt an der auf einer Rheininsel liegenden Zollburg Pfalzgrafenstein vorbei. Die Bahnstrecke auf der rechten Rheinseite soll 2026 komplett saniert werden. Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa

Ab Juli 2026 verwandelt sich das gesamte Mittelrheintal in eine gigantische Baustelle: In einem fünfmonatigen Kraftakt modernisiert die Bahn ihre komplette Strecke auf der rechten Rheinseite – unter Vollsperrung. Was alles geplant ist, was das für die Bahnkunden bedeutet und wie es jetzt weitergehen soll.