Bereits seit längerer Zeit gibt es Indizien dafür, dass das Coronavirus auch die Nerven schädigt. So hatte der Bonner Virologe Hendrik Streeck herausgefunden, dass von 100 Studienteilnehmern aus dem besonders von der Corona-Pandemie betroffenen Kreis Heinsberg 68 Prozent an einem Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns litten. Bei Patienten in ganz Europa sollen es sogar bis zu 80 Prozent sein. Offenbar sind diese Symptome auch frühe Alarmsignale für eine Infektion mit Sars-CoV-2.