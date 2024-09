Plus Dieblich/Alanya

Ausgewandert ans Mittelmeer: Die Özdels zogen aus Dieblich nach Alanya

Von Patrick Kiefer

i „Wir leben da, wo andere Urlaub machen“, sagt Cem Özdel. Gemeinsam mit seiner Frau Kerstin genießt er den Blick über Alanya. Foto: Cem und Kerstin Özdel/privat

In Alanya an der türkischen Riviera sind Kerstin und Cem Özdel heimisch geworden – der auch bei Deutschen beliebte Badeort ist das vorläufige Ziel einer langen Lebensreise des Paars. Vorübergehend war die Terrassenmosel ihre Heimat – in Dieblich lebten sie mehrere Jahre, heirateten einst in Kobern-Gondorf. Was hat die beiden an die Mittelmeerküste verschlagen? Und was haben Hunde damit zu tun?