Rheinland-Pfalz

Große Mengen geernteten Spargels, abgekippt auf einem Feld in Rheinland-Pfalz – steckt dahinter eine Strategie zum Nachteil des Verbrauchers? Einige Nutzer in den sozialen Netzwerken vermuten das in ihren Kommentaren unter entsprechenden Fotos. Manche wittern auch Lebensmittelverschwendung wegen angeblich zu strenger EU-Normen. Doch es gibt eine andere Erklärung, wie unser Faktencheck ergeben hat.