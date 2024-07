Plus Altenahr

Auferstanden aus Ruinen: In Altenahr geht drei Jahre nach der Flut wieder die Post ab

i Einchecken im Hotel zur Post: Die Hoteliers Petra und Günter Lang händigen Lukas Ott aus Bad Mergentheim die Schlüssel aus, der mithilft, die Ahrtalbahn wieder aufzubauen. Ende 2025 sollen wieder die ersten Züge nach Altenahr fahren. Das dürfte den Tourismus im Tal weiter ankurbeln. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Petra und Günter Lang haben in der Flutnacht alles verloren. Am 14. Juli 2021 wird das Lebenswerk von Generationen zerstört. Doch die Hoteliers haben ihr Schicksal selbst in die Hand genommen und neu gebaut. Auch die Gäste kehren zurück. Darunter sind auch Helfer, die zu Freunden geworden sind.