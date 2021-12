Professor Georg Wieber kramt in seinem blauen Schnellhefter nach einem Foto. Das soll zeigen, wie es hier, am Ausgang des Tunnels in Altenahr, am 14. Juli aussah. Der Leiter des Landesamtes für Geologie und Bergbau in Rheinland-Pfalz blättert. Es dauert ein paar Sekunden, dann hat er das Bild.