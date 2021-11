Die Zahlen lassen aufhorchen: In keinem anderen Bundesland werden Frauen mehr Medikamente verschrieben, die Ungeborene schädigen können, als in Rheinland-Pfalz. Rund jede zehnte Frau im gebärfähigen Alter, also zwischen 13 und 49 Jahren, bekam im Jahr 2018 laut dem aktuellen Barmer-Arzneimittelreport eine Verordnung für ein sogenanntes teratogenes Medikament.