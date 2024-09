Apps, Alarmtöne und Sirenen: Bundesweiter Warntag am Donnerstag soll Bevölkerung sensibilisieren

Funktionieren die Sirenen und Warn-Apps in Rheinland-Pfalz? Das wird am kommenden Donnerstag wieder während des bundesweiten Warntags erprobt.

Schrille Alarmtöne vom Handy und heulende Sirenen: Auch in Rheinland-Pfalz werden am Donnerstag die Katastrophen-Warnsysteme getestet. Beim bundesweiten Warntag wird um 11 Uhr wieder ein Probealarm über verschiedene Kanäle ausgelöst. So werden in zahlreiche Städten und Gemeinden die Sirenen auf den Dächern heulen, Handy-Warnapps auslösen und die Informationen über Radio, Fernsehen und Informationstafeln im gesamten Bundesland verbreitet werden.

Seit der Flutkatastrophe im Ahrtal im Jahr 2021 haben die rheinland-pfälzischen Kommunen mehr in den Ausbau des Sirenen-Netzes investiert, heißt es seitens des Innenministeriums in Mainz. Demnach sollen beim diesjährigen Warntag viele neue Sirenen im Einsatz sein. Auch in der Landeshauptstadt Mainz wird nach Angaben der Stadt das Sirenen-Netz aktuell ausgebaut. Es sollen mehr Sirenen zu hören sein als noch im Vorjahr.