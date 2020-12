Archivierter Artikel vom 24.04.2020, 13:00 Uhr

Rheinland-Pfalz

Anleitung: Wie man einen Mundschutz selber macht

In der Corona-Krise ist Mundschutz ein seltenes Gut geworden. Ab Montag wird er auch in Rheinland-Pfalz zur Pflicht. Wer andere und damit letztlich auch sich selbst schützen will, kann sich seinen Mundschutz selbst nähen.