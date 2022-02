Der 24. Februar 2022 wird in die Geschichtsbücher eingehen. „Wir glaubten, dass Krieg in Europa zur Vergangenheit gehört. Das hat sich als Irrglaube erwiesen. Das ist eine Zäsur“, sagt Dr. David Sirakov, Leiter der Atlantischen Akademie, einer Fortbildungseinrichtung in Kaiserslautern. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt Sirakov die Motive von Kremlchef Wladimir Putin und spricht über die Folgen des Ukraine-Kriegs für den Westen: