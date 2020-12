Rheinland-Pfalz

Nach den Sommerferien sollen alle Schüler wieder in die Schulen gehen. Nur wie? Eine Antwort blieb Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Donnerstag im Mainzer Landtag schuldig. Weiter ist da der rheinland-pfälzische Philologenverband, der ein erstes Papier entworfen hat. Landeschefin Cornelia Schwartz fordert die Träger darin auf, in den Sommerferien die Schulen nachzurüsten, indem sie Waschbecken installieren und Spender für Seifen und Desinfektionsmittel in jedem Klassenzimmer bereitstellen.